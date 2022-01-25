展現社區在地特色 台南續推築角創意營造計畫

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市政府都市發展局推出「台南築角創意營造計畫」，在許多社區展現亮眼成果，今年將持續受理社區營造點提案申請，鼓勵社區團體送件，發掘更多在地特色。

台南市都發局今天發布新聞稿指出，市府已分別於永華、民治市政中心舉行補助說明會，繼續辦理去年度在全國評鑑社區個案、社區輔導團評比都有佳績的台南築角創意營造計畫，即日起至2月25日受理提案，鼓勵有興趣的社區或團體參與，打造更多社區亮點。

台南市都發局長莊德樑表示，台南築角創意營造計畫執行方向分為以大專院校學生為創作團隊的築角競賽計畫（學生組），及以專家或師生組成專案團隊執行的駐村計畫（社會組），藉由與社區媒合或是自行尋點方式，將閒置地改造為創意空間。

莊德樑表示，歷年已有來自南北各知名大專院校的設計規劃相關科系學生，利用暑假期間投入創意與巧思改造社區閒置空間，揮灑年輕的熱情與活力，在滿滿的汗水背後留下許多感人故事，也讓青年們感受到台南專屬的人情味及在地特色。

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他說，往年營造點類型眾多，包含灌溉溝渠、老厝周邊、舊鐵道、老樹及畸零角落等，透過計畫建構成口袋公園、綠廊道或聚會場，而老樹、豬舍、舊灶、舊農具等多樣元素，也在大專青年創意發揮下融合生活美學創作，成果亮眼。

莊德樑指出，有些駐村計畫讓部分營造成果逐步成為具有微經濟的營運性據點，推進地方創生效益，也為台南創造更美好的適居環境。（編輯：張雅淨）1110125