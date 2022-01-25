中市府查察賣場防疫與物價 避免哄抬

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台中市長盧秀燕（前左）25日率隊前往大賣場視察防疫作為，除了解人流管制、實聯制、量體溫、結帳區距離標示等，同時也了解民生物資漲幅情形。中央社記者郝雪卿攝 111年1月25日

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）年關將屆，進入過年採買高峰，台中市長盧秀燕今天前往大賣場視察防疫作為及物價時指出，提醒業者及民眾都要落實防疫，另民眾如發現有物價異常及哄抬情形可向市府反映。

盧秀燕下午率隊前往家樂福文心店視察防疫作為，除了解人流管制、實聯制、量體溫、結帳區距離標示等重點環節，同時也了解民生物資漲幅情形。

盧秀燕表示，今天由她親自帶隊，主要稽查及輔導的項目有2大區塊，包括防疫安全及物價。由於現在全國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情非常緊張，唯有守住台中才能好過年，因此會特別注意實聯制、佩戴口罩、消毒雙手、社交距離宣導員等措施是否確實落實。

這週已進入過年採買高峰，盧秀燕說，查察物價也是今天的重點，其中雞蛋、香蕉等價格上漲略多，分別約有10%及13%；民生物資的泡麵略有調漲，漲幅約3.85%，衛生紙與洗衣粉則是下跌。

盧秀燕表示，夜市小吃部分，整體漲幅依不同品項約有3%至8%，市府在年關前加強稽查頻率，如有漲價幅度過大等不合理情形，將針對個別業者進行勸導及稽查。

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在年節應景食品部分，盧秀燕指出，近期漁貨平均價格每公斤151元比去年漲幅約5%、花卉價格平均每把62元漲幅15%、水果平均價格每公斤57元漲幅14%，因需求量增加及因氣候產量減少，價格較去年稍漲，但還在合理範圍；蔬菜平均價格每公斤20元及毛豬價格每公斤76元，則與去年相當。

家樂福表示，因應春節時期針對清潔用品與工具進行促銷，年節相關食品與伴手禮也持續設置促銷專區，店內也有買1送1抗漲專區，目前規劃年節後持續的抗漲主題商品，與民眾一起守護荷包。（編輯：謝雅竹）1110125