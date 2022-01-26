高雄增11例皆與港區相關 足跡到火車站、義享天地

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（中央社記者曾以寧、蔡孟妤高雄26日電）高雄市政府宣布，高雄今增11例確診個案，皆與高雄港相關，個案足跡曾到義享天地，並曾搭捷運到高雄火車站，及搭乘渡輪往返旗津、鼓山站。

高雄市長陳其邁今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上宣布，高雄今天新增11例確診個案，可分為2類，分別為確診個案的同住家人，占今天公布的族群裡的最大宗，及修船廠或造船廠等相關職場接觸者。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，今天中央公布高雄市新增12例，但其中有1例因其居住地與足跡是由別的縣市完成，由高雄市政府疫調匡列的共有11例。其中8例是匡列的確診者同住家人、3例是同職場高風險接觸場域情況。

潘炤穎說明個案間的關係，案18562、18563、18564、18584、18585、18586、18587都是已知確診者的家人，經匡列隔離後確診；此外，案18565是18517的同住家人，原已因職場接觸風險匡列隔離，昨天18517確診，18565重新採撿確診。

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職場接觸風險部分，潘炤穎說，案18545在18日和20日曾到新光造船廠清洗「全富輪」，工作時間與案18367重疊，判斷在此期間接觸感染；案18588則是全富輪的外籍船員，為這起事件中第2名染疫的外籍船員；案18547於18日前在已有人確診的順榮造船廠，後又到豐堡造船廠工作，已針對2船工作人員框列。

潘炤穎也公布確診者足跡，包含案18588在20日、21日曾搭乘高雄捷運從草衙站到高雄火車站，另案18563在20日從旗津渡輪站搭乘渡輪往返鼓山站；此外，義享天地、哈囉市場、龐奇桌遊左營華夏店、沙仔地福壽宮等也都入列。（編輯：郭諭儒）1110126