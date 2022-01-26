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黃金地瓜註冊成功 大安區農會「海尋藷」上市

2022/1/26 19:47（1/26 19:51 更新）
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台中市大安區農會輔導農民耕種黃金地瓜，且為避免農友利潤遭盤商剝削，更申請地瓜品牌「海尋藷」，近期剛好可以收成，趕在農曆年前運銷供應全台。（大安區農會提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年1月26日
台中市大安區農會輔導農民耕種黃金地瓜，且為避免農友利潤遭盤商剝削，更申請地瓜品牌「海尋藷」，近期剛好可以收成，趕在農曆年前運銷供應全台。（大安區農會提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年1月26日
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（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中市大安區農會為增加農民收益，輔導農民耕種黃金地瓜，8名農友種植1.9公頃，為避免農友利潤遭盤商剝削，更申請「海尋藷」地瓜品牌，趕在年前銷售全台。

台中市大安區為臨海農漁業區，因區內東北季風大，農作物生存不易及一期停灌因素。大安區農會為增加農民生產收益，二期鼓勵種植雜糧作物，輔導農民耕種黃金地瓜（台農57號）。

大安區農會今天接受中央社記者採訪表示，輔導8名農友耕種1.9公頃，歷經4個月栽種時間，地瓜剛好在農曆年前可以採收，搭上年前將農產運銷供應全台。為了避免農友利潤遭盤商剝削，申請「海尋藷」品牌。

大安區農會總幹事蔡建宗指出，「海尋藷」的品牌意象，為在大安的海邊尋尋覓覓找到安農甘藷，商標圖案顏色，象徵海的藍、鮮綠的葉、57號的黃、66的紅，都是農民的汗水，是十足的心意。

蔡建宗說，更補貼紙箱費用，供農友將成熟的地瓜推廣運銷至台北果菜市場、農夫市集或是其他果菜市場，期盼農友在停灌之際也能有穩定收入。（編輯：黃世雅）1110126

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