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提升COVID-19疫苗接種率 彰縣發出800多萬禮券

2022/1/27 19:45
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（中央社記者吳哲豪彰化27日電）彰化縣府為提升接種率，民眾接種第1劑及第2劑COVID-19疫苗可獲200元禮券；縣府統計，已發出4萬多份、800多萬元禮券，元旦至今，65歲以上長輩接種疫苗比率上升約5個百分點。

彰化縣政府今天下午開記者會，說明農曆春節連假期間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，彰化縣長王惠美、彰化縣衛生局長葉彥伯出席記者會，呼籲民眾做好防疫。

王惠美指出，農曆新年假期，民眾常邀親朋好友在家打麻將，建議民眾打麻將時戴上口罩，不要一邊打麻將一邊吃東西。

葉彥伯說，為提升接種率，民眾接種第1劑及第2劑疫苗可獲贈面額200元的購物禮券，全縣已發出4萬多份禮券，金額超過800萬元，65歲以上長輩第1劑及第2劑疫苗接種率和去年12月31日相比，上升約5個百分點，由於成效良好，發放禮券活動將延長到2月28日。

葉彥伯指出，彰化縣COVID-19疫苗及流感疫苗接種工作在農曆春節連假不打烊，1月29日至2月6日共安排838診次接種活動，民眾在春節期間仍可前往醫療院所接種流感及COVID-19疫苗。

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葉彥伯說，最近疫情升溫，農曆春節時許多民眾會從北部返回中南部過年，如出現呼吸道不適症狀，應儘速前往醫療院所就醫。

葉彥伯表示，農曆春節期間，衛生局也要求診所工作人員在民眾進入診所前，要落實體溫監測及口頭詢問民眾疫苗施打狀況、是否有呼吸道症狀，旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等資料，民眾候診時應保持室內1.5公尺的社交距離，做好防疫工作。（編輯：謝雅竹）1110127

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