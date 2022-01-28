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花蓮縣府交通官方line帳號 停車、公車資訊即時查

2022/1/28 11:36
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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）花蓮縣政府推出「花蓮交通e點通」交通官網、LINE官方帳號，增加智能停車引導、公車四大路網等資訊，自駕民眾可直接定位，查詢附近停車空間，還可記錄停車位置。

花蓮縣政府建設處今天發布新聞稿指出，「花蓮交通e點通」官方LINE提供的智能導引服務，包括找車位、停車地圖查詢、我的車呢、常用車位、找公車等查詢功能。

建設處指出，花蓮縣路外停車場包括花蓮市32處共計3281格小客車停車格位，新城鄉、吉安鄉及壽豐鄉也有2177格小客車停車格，總數量逾5400格，民眾可事先查詢目的地附近停車場剩餘車位後規劃路線，也可查詢目前位置附近500公尺內路邊停車格或路外停車場剩餘車位資訊。

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建設處建議，民眾可將車輛停放在路外停車場後，使用「找公車」功能查詢所在位置附近500公尺內公車站牌資訊，轉乘大眾運輸前往目的地，避開市區塞車風險。

建設處指出，即日起至3月31日實施東部地區公共運輸轉乘優惠措施，民眾持電子票證搭乘鐵路、客運出站後6小時內轉乘公車，票價可享優惠或減免等；花蓮縣內公車路線圖也可在「花蓮交通e點通」官網中查詢。（編輯：郭諭儒）1110128

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