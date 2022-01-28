新竹藝文場館走春地圖 來趟文化美食之旅

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（中央社記者郭宣彣新竹市28日電）新竹市政府今天公開藝文場館走春地圖，邀請民眾春節期間到新竹，走訪新竹公園玻璃工藝博物館與玻璃工坊，還可到辛志平校長故居與李克承博士故居等，來趟文化、美食之旅。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，2月1日即開館的玻璃工藝博物館，展出玻璃藝術家作品；在玻工館旁的玻璃工坊，委由春池玻璃經營「春室」，2月1日（初一）至2月5日（初五），有玻璃示範表演及DIY。

初二可訪2處日式老屋，能前往辛志平校長故居吃早午餐與台式餐酒，或在李克承博士故居享用手沖咖啡、生吐司、肉桂捲等輕食。

其他場館於2月5日起陸續開館，包含新竹市演藝廳1樓A、B展廳展出「第二十屆風城美展」，邀集在地藝術家及新竹美展竹塹獎歷屆得主，展出超過百件水彩、油畫、膠彩等藝術創作。

新竹241藝術空間展出「新星世—未來旅程」，藝術家透過人文與藝術思維，呈現面對科技強勢介入，如何善巧轉譯出人與科技和諧相處的各種可能面向，展期至2月6日止。

2月8日起，還有剛重新開幕的歷史建築「影像博物館」，由在地藝文團體鴻梅文創進駐，以「或者光盒子」為主題，打造複合式型態電影院，影廳播放經典修復片等電影。

文化局表示，提醒民眾落實戴口罩、實聯制、勤洗手等防疫規範，到新竹來場藝文走春，相關資訊請上新竹市文化局網站。（編輯：張芷瑄）1110128