外籍貨船東引海域沉船 航港局提醒航行安全

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獅子山共和國籍貨輪SHUN HANG日前因船底破洞進水，駛進馬祖東引中柱港求助，但因有沉船疑慮，船長棄船，船體則由拖船協助拖至港外海域。交通部航港局28日公告，該貨輪27日於東引南方海域沉沒，船隻航經該水域，需避讓注意安全。（東引居民提供）中央社記者邱筠馬祖傳真 111年1月28日

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（中央社記者邱筠連江縣28日電）獅子山國籍貨船昨天沉沒馬祖東引南方海域，交通部航港局公告，船隻航經該水域，須避讓注意安全。

獅子山共和國籍貨輪26日船底破洞進水，駛進東引中柱港尋求援助，但因進水速度快，有沉船疑慮，船長棄船，由中柱港拖船協助拖至西引附近海域。

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交通部航港局公告，獅子山共和國籍貨輪SHUN HANG（上航），在馬祖東引南方海域沉沒，北緯26度17.551分，東經120度29.234分，船隻航經水域時須避讓，注意航行安全。

據連江縣港務處東引港務室資料，獅子山籍貨輪SHUN HANG，總噸位2423噸、船長88公尺、船寬13公尺。從台北港開往香港途中與他船相撞，造成船身破洞進水，26日中午進中柱港尋求救援，船上10名船員安全撤離，已由海巡艇將船員送往南竿鄉隔離安置。（編輯：張銘坤）1110128