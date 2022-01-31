高雄銅板美食 劉世芳推薦肉圓搭四神湯

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（中央社記者溫貴香、林育瑄台北31日電）民進黨立委劉世芳推薦高雄銅板美食，兩顆肉圓搭配四神湯不到50元，燒餅有甜有鹹、表皮厚厚一層黑芝麻均一價23元，偏好清淡口味者來碗清麵線只要25元；她說，歡迎有空到高雄，絕對值回票價。

劉世芳曾任行政院秘書長、總統府與國安會副秘書長、高雄市副市長等重要職務，因做事一絲不苟，高雄綠營民代私下叫她「劉教官」；回到家則變身「阿芳師」，親自下廚。

談到高雄美食，劉世芳推薦左營自由黃昏市場的紅蕃薯阿嬤油飯，她說，油飯粒粒分明、裝在木桶裡販售，肉燥使用瘦肉與香菇，不必擔心熱量，撒上櫻花蝦，再配點香菜，真的很不錯，且自製滷蛋白也是特色。

左營龍華市場的紅麵線也是劉世芳的最愛，她說，新台幣50元的綜合麵線有肉羹、魚羹、大腸，3個願望一次滿足，淋點烏醋、撒上香菜，一碗下肚吃飽又吃巧。若偏好清淡口味，可選擇吃清麵線，只賣25元。

劉世芳說，店裡另一個特色是，可點一碗石花凍一起享用，用料實在的石花凍呈現半固體狀，加上一點冬瓜糖，喝起來有淡淡甜味，夏天吃清涼退火，和麵線一甜一鹹、剛剛好。

高雄楠梓區的右昌肉圓也是劉世芳的美食口袋名單，搭配一碗25元的四神湯，劉世芳說，這是右昌人從小吃到大的回憶，老一輩喜歡的吃法是肉圓淋大骨湯，口感像有彈性的餛飩湯；年輕人則偏好淋上店裡特製番茄醬，皮Q肉香。

劉世芳說，她高雄服務處員工推薦的金華酥餅，燒餅有鹹有甜、均一價23元，外皮撒上厚厚一層芝麻，餅皮勁道，咬下去都是芝麻香；甜燒餅內餡是豆沙，甜而不膩，適合當台式下午茶。

劉世芳說，這些銅板美食都是僅此一家、別無分號，歡迎大家有空到高雄，享受只在高雄才能嚐到的獨家美味。（編輯：蘇志宗）1110131