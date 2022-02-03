羅東林場步道奇特符號 暗藏昔日經濟繁榮元素

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宜蘭縣政府去年在羅東林場周邊新設人本步道，融入羅東昔日經濟榮景等歷史元素，其中植松材木店負責人平戶吉藏也是「台灣丸太共同購買所」社長，「丸」以圓圈為代表，圓圈中有「太」，是植松材木店「屋號」。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年2月3日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣3日電）宜蘭縣政府去年在羅東林場周邊新設人本步道，暗藏類似日文奇特符號，與當地昔日曾繁盛一時的製材廠等工商經濟發展有深厚連結。

宜縣府去年在羅東林場周邊鋪設符合人本友善的舒適人行步道，沿路閒逛，附近除有當地肉羹美食、林場意象，如果低頭觀察，地上還有不少讓人不解的奇特符號，第一個符號上方有屋頂圖案，下方類似日文「ス」；另一個符號為一個圓圈中有類似「太」字。

行政院農業委員會林務局羅東林區管理處表示，海拔約1900公尺的太平山曾是台灣3大林場之一，日治時期起以生產優良、昂貴扁柏與檜木著稱。太平山林場珍貴林木運抵平地後，羅東林業文化園區現址與附近區域當時是林木集散地，四周還有機槍堡守衛嚴格保護，造就羅東林業與商業繁榮。

羅東林管處表示，隨年代推進，興盛時羅東地區一度有上百家製材廠，甚至不乏日本人開設，除原木外銷，製材能力與技術帶動木材加工產業發展，像合板、膠合、防腐與生活用品等，直到1982年太平山停止伐木事業，羅東製材廠與相關產業才式微。

宜縣府說，相關工程設計時，經與台灣高野景觀規劃股份有限公司討論，決定將當初在當地發展的日本兩大主要木材商「砂田商行」與「植松材木店」的「屋號」，融入步道水泥面上。

宜縣府表示，據相關史料，「ス」發音為su，「砂田」日語發音為sunada，取首音節su，「ス」就是「砂田商行」的部分「屋號」。

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此外，當時被稱為「木材王」的植松材木店負責人平戶吉藏也是「台灣丸太共同購買所」社長，「丸」字一般以圓圈符號為代表，圓圈中有「太」字，就是植松材木店「屋號」。

宜縣府說，這樣發想主要是利用地景營造，在人行道鋪設時，融入羅東昔日經濟榮景等歷史元素，希望這項人本步道工程未來往北延伸到宜縣府第二行政中心，打造舒適行人空間廊帶。（編輯：李明宗）1110203