彰市三角公園蓮花座拆除交通更順 擬纜線地下化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化7日電）彰化市公所拆除三角公園蓮花座，完成人工草皮鋪設及設置圓環標誌牌，市公所指出，民眾反映可看到路口來車，交通變順暢；市公所也正在擬訂纜線地下化工程計畫。

彰化市公所人員今天告訴中央社記者，位在彰化市光華里中華路與和平路口的圓環，被民眾稱為「三角公園」，市公所2007年興建1座10公尺高景觀造型塔球，塔球由鋼梁支撐，有如蓮花座，市公所在農曆春節前展開拆除工作，趕在農曆春節前拆除掉蓮花座等相關設施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

彰化市公所工務課長鐘志仁接受中央社記者訪問時說，市公所在春節前拆除水泥基座跟噴水池，保留圓環底座，並在座底鋪設人工草皮及設置圓環標誌牌，完工後，三角公園的3個路口視線再也不會被蓮花座阻擋，民眾也反映可以清楚看到對向路口來車，交通更順暢。

鐘志仁指出，市公所也計畫將圓環路口的管線地下化，改善路口各種纜線蛛網密布情形，不過地下化工程要挖路，工程計畫要送交通部公路總局審核通過才能動工，市公所還在擬訂工程計畫。（編輯：謝雅竹）1110207