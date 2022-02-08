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新北林口等4區256格路邊公有停車位 2/15起收費

2022/2/8 13:13（2/8 13:31 更新）
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新北市政府交通局8日表示，林口區、八里區、汐止區與石碇區等4區、8條路段計256格路邊公有停車位，將自15日起納入收費管理。（新北市政府交通局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年2月8日
新北市政府交通局8日表示，林口區、八里區、汐止區與石碇區等4區、8條路段計256格路邊公有停車位，將自15日起納入收費管理。（新北市政府交通局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年2月8日
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（中央社記者沈佩瑤新北8日電）新北市政府交通局今天發布新聞稿表示，林口區、八里區、汐止區與石碇區等4區、8條路段計256格路邊公有停車位，將自15日起納入收費管理，以減少久停占用，提升停車周轉率。

市府交通局停車營運科長許芫綺在新聞稿中指出，林口、汐止的收費時段為平日的週一至週五；八里、石碇則因應觀光需求，收費時間為國定假日及例假日。

至於收費時間和費率，許芫綺表示，林口區忠孝路504巷20弄與八里區商港六路收費時間為上午8時至晚間6時，採半小時計時收費，每半小時新台幣10元。

石碇區碇坪路1段、碇格路1段、雙溪口第一、二停車場、石崁道路停車場、黃帝殿西峰停車場收費時間為上午9時至晚間5時，同樣採半小時計時收費，每半小時10元。

汐止區長興街2段收費時間為上午8時至晚間6時，採計次收費（4小時開單1次），每次30元。

許芫綺說，交通局將持續檢討路邊公有免費停車格納入收費管理，除有專人按時巡查，如遇無牌或廢棄車輛，均立即通報環保局或監理機關處理，避免車輛長期占用，提供市民公平分享，同時改善環境髒亂等問題。（編輯：李錫璋）1110208

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