高市未登記工廠納管合法 3/19申請截止

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）高雄市未登記工廠納管申請3月19日截止受理，經發局統計，仍有逾千家業者尚未申請。1月起啟動加強輔導逐家寄發公文通知；2月起針對廠房面積大於1000平方公尺業者逐間訪視。

依經發局工業輔導科表示，逐間訪視重點，包括協助填寫申請書，同時簡化收件作業、提供免費預查及單一申請書受理服務，確保納管資格，再依規定給予文件及納管輔導金補繳期。近期每週送案逾50件，申請數翻倍成長已見輔導納管成效。

經發局今天新聞稿指出，依「工廠管理輔導法」修正規定，民國105年5月20日以前成立的低污染未登記工廠應於今年3月19日前申請納管。提出申請者即可免受建築法、區域計畫法、都市計畫法、國土計畫法等相關法規處罰；但若屆期未提出申請且拒不配合者，依法將予以停止供水、供電，呼籲業者勿存僥倖心理，把握時間在最後倒數期限前完成申辦。

經發局指出，取得「特定工廠登記」好處多，不僅是土地與建物合法途徑，還能享產創租稅優惠、申請水電、參與政府標案、增加低污染產業、環保許可、優惠貸款及增加電力容量熱能等。依經發局資料，在地多間知名隱形冠軍，如扣件大廠世暘、安拓及塑膠製品大廠高嘉、穩翔等分支工廠都已率先取得登記。

經發局長廖泰翔說，為落實「全面納管、就地輔導」施政目標，專案成立「特定工廠登記辦公室」，透過線下駐點、巡迴講座、專家輔導等方法多管齊下，同時培訓超過百位推動員輔導業者申請，並因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情設立「高雄市特定工廠登記Youtube頻道」，教學影片上架短短3個月累計破萬次觀看，截至1月底總計超過2800家工廠提出申請，已核准2124件。

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工業輔導科提醒， 依「工廠管理輔導法」，凡廠房面積或生產設備達一定規模（如化學、食品類工廠達50平方公尺以上；電力容量、熱能合計達2.25千瓦以上，其餘類別達150平方公尺、75千瓦者）即應辦理工廠登記。

若工廠位於農產業群聚不宜設廠區域，也務必確認是否從事農業相關行業別或製程，或相連於得申請納管工廠區域，或廠地面積與相鄰建築用地合計大於1公頃者，均得申請納管。呼籲尚未申請業者把握機會，推動工廠改造轉型永續經營，有疑問可電洽07-9697095諮詢。（編輯：孫承武）1110209