台中水岸花都12日登場 7米高巨型葫蘆燈組吸睛

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長達300多公尺的「水岸花都－福葫生豐」光影藝術走廊日前已點燈，其中高7米、寬3米的巨大葫蘆主題燈，成為情侶約會、民眾散步新景點。（台中市議員陳清龍服務處提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年2月10日

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）西洋情人節、元宵節將至，2022水岸花都「福葫生豐．浪漫情原」活動將於12日在台中豐原區葫蘆墩圳登場，其中高7米、寬3米的巨大葫蘆主題燈，成為情侶約會、民眾散步新景點。

台中市議員陳清龍及台中市繁榮葫蘆墩促進會今天發布新聞稿表示，為讓民眾歡度西洋情人節、元宵節，舉辦2022水岸花都「福葫生豐．浪漫情原」活動，將於12日在葫蘆墩圳登場，屆時將有多個樂團輪番開場演出，精彩活動將持續到晚上。

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促進會指出，活動還安排長達300多公尺的「水岸花都－福葫生豐」光影藝術走廊，日前已點燈後，好評不斷；還有高7米、寬3米的巨大葫蘆主題燈，每天都吸引許多民眾、情侶前往散步或約會。

陳清龍表示，活動除有精彩表演外，還有戳元宵、羊毛氈吊飾、做情花、手綁花束等攤位的文青市集，與應景手作課程，12日下午還有打卡送虎年小提燈活動，小提燈數量有限送完為止。（編輯：戴光育）1110210