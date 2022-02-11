南投埔里2千噸垃圾待處理 公所盼協助外運焚化

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農曆春節前後，南投埔里鎮垃圾量暴增，垃圾堆置在埔里鎮公所清潔隊堆置場，2000多噸的垃圾有如小山一般，也傳出異味，影響環境衛生。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 111年2月11日

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（中央社記者吳哲豪南投11日電）埔里鎮目前堆置2000多噸垃圾待處理，南投縣環保局已調派機具協助打包垃圾。埔里鎮公所今天表示，鎮內1週產生300噸垃圾，環保局1週只能處理250噸，盼環保局能協助外運焚化。

南投縣環保局人員告訴中央社記者，1天協助埔里鎮打包的垃圾量約為100至150噸，環保局會先打包處理垃圾，解決對周邊環境衝擊，未來也會請外縣市協助，增加焚化垃圾處理量。

埔里鎮公所接受媒體採訪時指出，農曆春節前後，鎮內垃圾量暴增，又逢外縣市焚化爐進行歲修，原本外運到外縣市處理的垃圾只能先堆置在埔里鎮公所清潔隊堆置場，2000多噸的垃圾堆置在1000多坪大的堆置場，有如小山一般。

南投縣環保局7日起委請民間環保業者派出大型打包機具進駐埔里鎮清潔隊，將堆置的垃圾絞碎、擠壓，再層層封膜成為重約1噸的白色圓柱體，預計約花1個多月可完成打包暫置工作。

埔里鎮長廖志城今天接受媒體聯訪時表示，南投縣沒有焚化爐，垃圾都運往外縣市焚化爐焚燒，但其它縣市焚化爐從去年陸續開始歲修，加上農曆春節前後垃圾量暴增，清潔隊旁堆置場已被3層樓高的垃圾山淹沒。

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廖志城指出，清潔隊堆置場內的垃圾有3到4成屬於易發酵發臭垃圾，無法打包，還是需要環保局協助外運到其它縣市焚化，而環保局每週能協助外運焚化量約250噸，但埔里鎮每週就製造300噸垃圾，垃圾危機還是存在。

廖志城說，呼籲民眾務必進行垃圾減量，外食盡量自備餐具、飲料包裝容器，食物也減少浪費，避免產生廚餘，家戶也做好垃圾回收分類，一起度過垃圾危機。（編輯：戴光育）1110211