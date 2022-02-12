桃園首次開放認養馬 得同時帶走4匹尚無人登記

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桃園市春天農場發生不當飼養馬匹案，倖存4匹馬由動保處開放認養，認養人得同時領養4匹馬、符合相關條件及負擔收容期間費用。（桃園市動保處提供）中央社記者葉臻傳真 111年2月12日

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（中央社記者葉臻桃園12日電）桃園市春天農場發生不當飼養馬匹案，倖存4匹馬由桃園動保處開放認養，認養人得同時領養4匹馬、符合相關條件及負擔收容期間費用。登記截止因未有人認養，續延1個月。

桃園春天農場去年發生不當飼養馬匹案，造成2匹幼馬死亡，倖存的4匹成馬被桃園市政府動物保護處送往清境農場照顧，並在今年1月7日依法公告認養，認養申請在1月28日截止。

桃園動保處表示，這是桃園市首次開放認養馬匹，分別是1匹川馬，為深褐色的16歲母馬，以及3匹矮種馬，分別為白色的8歲母馬、6歲的褐色白斑公馬、7歲的白褐色公馬；由於其中3匹馬有血緣關係，因此認養案件須同時認養4匹馬。

動保處表示，認養方須為國內合格的展演場所或合格設立的馬術中心，且得提出認養動物照顧計畫書；評選標準分為認養者經營規模、經濟能力證明（10%）、飼養環境及設施（25%）、馬匹飼養管理福利和疾病醫療規畫（25%），以及飼養場所畜牧相關管理人員及獸醫師證明（20%）、動物安全運送作業程序及人員與動物安全規畫（20%）。

將由評選委員討論評分，以平均總評分達70分以上最高者為動物認養者。

動保處表示，認養者要負擔動物收容期間的飼料及場所管理費，以每匹馬每天新台幣300元計算，4匹馬為1200元，且得自去年8月15日起算至認養日期為止。截至1月28日尚未有人登記認養，因此公告續延1個月。（編輯：李錫璋）1110212

桃園市春天農場2021年發生不當飼養馬匹案，造成2匹幼馬死亡，倖存的4匹成馬被動保處送往清境農場照顧，並依法公告認養。這是桃園市首次開放認養馬匹。（桃園市動保處提供）中央社記者葉臻傳真 111年2月12日

桃園市動保處開放認養馬匹，包含1匹川馬及3匹矮種馬，由於其中3匹馬有血緣關係，因此認養案件須同時認養4匹馬。（桃園市動保處提供）中央社記者葉臻傳真 111年2月12日