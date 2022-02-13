遊客擅闖藤枝施工道路 林務局與警方合作加強巡查

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）高市桃源區藤枝聯外道路18至18.4公里進行復建工程，通往藤枝國家森林遊樂區須下車走林下步道，但有遊客為抄近路擅入工區，林務局屏東林區管理處表示，將與警方合作加強巡邏勸導。

藤枝國家森林遊樂區的聯外道路去年8月遭豪雨沖毀，遊樂區一度暫時休園，雖於去年12月重新開園，但聯外道路18公里至18.4公里仍在進行第1期復建工程，遊客須在18公里處下車，走約1公里林下步道進入園區。

雖然林下步道與原本的施工路段距離差不多都是1公里，但林下步道坡度較陡且曲折，走林下步道單程就多約20分鐘到30分鐘，來回差距40分鐘到1小時，林務局屏東林區管理處近日發現有遊客想抄近路，擅自攀爬圍籬、闖入工區。

屏東林區管理處對中央社記者表示，管理處會與轄區警方合作，加強巡查及勸導，也呼籲遊客注意自身安全，不要擅入工區。藤枝聯外道路第1期工程預計9月完工，第2期橋梁工程預計明年6月完工，屆時可開放通行。

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此外，南橫公路也持續趕工拚通車，公路總局第三區養護工程處甲仙工務段長陳正偉接受中央社記者訪問表示，南橫公路梅山口到天池段已有條件開放通車，預計4月天池到向陽段也能有條件開放通車，屆時將公布相關管制及開放措施。

另外，桃源區明霸克露橋去年8月遭大雨沖毀，甲仙工務段啟動鋼便橋工程，陳正偉說，預計2月底可將橋改道至鋼便橋後開放通行，而河道及周邊防護工程持續進行，將趕在今年汛期前完工。（編輯：陳仁華）1110213