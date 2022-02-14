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高市展出百萬市民誕生史料 重現升格重要時刻

2022/2/14 17:10
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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）原高雄市於民國65年誕生第一百萬名市民，達成升格直轄市的人口條件，當時市府還籌組委員會，迎接這歷史時刻。市府今天將當年的相關檔案資料展出，盼將珍貴的記憶傳承下去。

高雄縣市合併前的原高雄市，於民國34年成為省轄市，根據當時中央政府訂定的「市組織法」中，列出升格直轄市人口數必須百萬以上的重要條件。

30年後，民國64年，高雄市經歷產業轉型，人口大幅增加正式突破99萬大關，市府也在當時成立「高雄市第一百萬幸運市民審查委員會」，並訂定「高雄市第一百萬市民誕生授與幸運市民要點」，準備迎接百萬新市民的誕生。

民國65年，高雄市正式迎來第一百萬市民誕生，達成升格直轄市的重要人口條件，並於3年後正式升格為台灣的第2個直轄市。

市府民政局主任秘書林文祺對中央社記者表示，第一百萬市民是在民國65年1月8日出生的，同年3月市府舉辦授證儀式，還提供這名市民搭乘公車、渡輪等大眾運輸工具乘車優待、就讀市立學校學雜費免費及市立醫院就醫保健優待等。

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民政局完整保留了當時的相關會議記錄，並存有當時頒發紀念證章、市民證及「百萬幸運市民出生登記表」等文件，今天舉辦「百萬新市民，高雄新境界」檔案應用線上展覽首映，將這些珍貴史料展出，重現高雄市升格重要時刻。

民政局表示，這次展覽結合國家發展委員會檔案管理局珍藏的相關影像，使市民們彷彿穿越時空，回到當時的重要現場，一起見證百萬市民誕生的時刻。展覽採用線上網站呈現，市民可用手機、電腦、平板簡易閱讀，也適用學校教學課程。（編輯：黃世雅）1110214

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