基隆6輛新彩繪低地板公車亮相 設導盲犬專用區

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基隆市政府採購6輛新彩繪低地板公車15日正式亮相，車內除配備全新整合資訊系統及防撞雷達偵測器、胎壓偵測器外，還設有導盲犬專用區。中央社記者王朝鈺攝 111年2月15日

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（中央社記者王朝鈺基隆15日電）基隆市政府採購的6輛新彩繪低地板公車今天亮相，除配備防撞雷達偵測器、胎壓偵測器外，還設有輪椅和導盲犬專用區，今天也會加入載送民眾參加平溪天燈節行列。

基隆市副市長林永發今天在為全新彩繪公車揭幕前，接受媒體聯訪表示，基隆市共有155輛公車、行駛53條路線，每年服務市民高達2200萬人次，在全國公共運輸市占比率第2高，僅次於台北市，基隆市長林右昌上任以來，一直積極汰換老舊公車及提升低地板公車比例等，提供市民更好的公共運輸服務。

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林永發說，公車也是翻新城市意象之一，更是為了4月城市博覽會提前暖身，基隆市全新的logo「K」城市品牌，讓大家對於城市的改變有更多期望。除了這次啟用的6輛低地板新車，後續還有更多營運中的公車會陸續完成塗裝，未來車輛汰舊換新都會統一採用新的塗裝，以嶄新的形象設計，提供市民更好的服務。

公車處長陳新埤表示，這次大型低地板公車除設有輪椅、導盲犬專用區外，底盤、板金也加強抗潮防銹處理，並配備全新整合的資訊系統，及防撞雷達偵測器、胎壓偵測器，除了車體外觀感受煥然一新，對於乘車資訊提供與公共運輸用路安全將更能及時掌握。（編輯：李錫璋）1110215

基隆市政府採購6輛新彩繪低地板公車，15日公開亮相，新公車塗裝以白色為底，置入全新城市品牌Logo「 K」，色彩簡潔亮麗，展現繽紛的基隆城市意象與氛圍。中央社記者王朝鈺攝 111年2月15日