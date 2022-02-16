豐原分隔島工程逾3個月未完工 塞車引民怨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中豐原中山路中央分隔島工程施工逾3個月尚未完工，尖峰時段交通塞爆引民怨。公路總局台中工務段16日表示，因分隔島老舊有鋼筋裸露，需整段拆除重建，工程預計2月底完工。中央社記者趙麗妍攝 111年2月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中市豐原區中山路中央分隔島樹木移植工程，封閉中山路南北雙向車道，施工超過3個月未完工，上下班時間車輛塞爆引發民怨，公路總局台中工務段表示，2月底完工。

公路總局台中工務段去年10月，進行豐原區中山路中央分隔島樹木移植，封閉中山路南北雙向內車道，上下班時間車輛塞爆，引發民怨「10月搞到元宵節後，是要搞多久」，遂向台中市議員陳清龍陳情。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳清龍和服務團隊前往會勘，今天透過新聞稿指出，因內車道封閉，汽、機車都擠在外側車道，他與台中工務段聯繫，希望在不影響工安及工程品質下提早完工。

公路總局台中工務段長郭純鑑表示，豐原區中山路木棉花移植作業，從中山路、圓環東路口延伸至豐原大道，總長度900公尺，因分隔島老舊有鋼筋裸露，須整段拆除重建，工程預計2月底完工，完工後的分隔島會種植灌木綠化。（編輯：謝雅竹）1110216