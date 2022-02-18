花蓮公正街路面易濕滑 市公所塗防滑彩色塗料改善

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花蓮市公正街知名小吃店林立，因街道鋪設蛇紋石，雨後易溼滑，市公所編列經費改善，塗上色彩鮮豔的防滑塗料，增加抗滑係數，也打造網美風彩色路面。中央社記者張祈攝 111年2月18日

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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）花蓮公正街知名小吃店林立，因路面鋪設蛇紋石有天雨路滑問題，過去曾有民眾因此受傷申請國賠，花蓮市公所編列經費塗上色彩鮮豔的防滑塗料，增加抗滑係數，打造網美風彩色路面。

花蓮市長魏嘉賢今天前往視察施工狀況，他說，現有路面為10年前鋪設，因蛇紋石地磚止滑係數過低，過去曾發生多起騎士摔車意外，曾嘗試貼上止滑貼片、切割地磚等工法改善，效果有限，這次改採止滑塗料方式。

魏嘉賢說，這次改善工程計劃採用抗滑係數70BPN（英式擺錘數值，數字愈大，防滑效果愈好）以上的止滑塗料，高於標線抗滑係數標準45BPN，目前先試辦公正街及中山路交接處約70公尺路面，若成效不錯，未來不排除延伸至其他路段。

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魏嘉賢說，考量施工位置為熱門小吃景點，常有觀光客聚集，塗料特別選用較鮮艷的藍、翠綠、淺黃、橙黃及紅色等5種顏色，以彩色賽道概念設計，也呼應花蓮4月將舉辦的全中運賽事，期盼可以成為新的打卡景點。

花蓮市公所建設課長徐國城表示，改善工程即日起至22日完工，為不影響周邊店家生意，施工採半半施工，施工期間道路正常開放，民眾行經施工路段仍須小心通行。（編輯：黃世雅）1110218