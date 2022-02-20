疏解大甲媽遶境香客車潮 新港文昌街耗資上億拓寬

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嘉義縣新港鄉文昌街45巷拓寬工程完工，縣長翁章梁（前右5）、立委陳明文（前右4）、新港鄉長林茂盛（前左6）等人20日為道路啟用剪綵。中央社記者蔡智明攝 111年2月20日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）嘉義縣新港鄉文昌街45巷道路拓寬工程完工，今天舉辦通車典禮，耗資1億多元將原本狹窄、車輛難以通行的路面全部拓寬到8公尺，可疏解大甲媽進香客的車潮與人潮。

嘉義縣新港鄉文昌街45巷拓寬工程趕在今年大甲媽遶境前完工，縣長翁章梁、立委陳明文、新港鄉長林茂盛、奉天宮董事長何達煌等人今天在雨中為道路啟用剪綵，並分紅蛋、紅粿給參與的鄉親慶祝通車。

嘉義縣新港鄉建設課長羅鈞鴻告訴中央社記者，文昌街45巷鄰近新港奉天宮、文昌國小、新港鄉行政區，路寬不足，最窄處僅1.8公尺，每年大甲媽祖遶境來自全國數以萬計香客到訪新港，此處車輛無法通過形成壅塞瓶頸。

縣府與公所耗資新台幣1億1000多萬元，加上營建署4600多萬元補助款，徵收與價購道路用地，把總長335公尺文昌街45巷狹窄的路面全部拓寬到8公尺；去年3月動工，今年2月中完工。

翁章梁接受媒體聯訪表示，奉天宮周邊瓶頸路段打通，電線陸續地下化，未來還有多項前瞻建設等道路工程要進行，新港鄉將脫胎換骨，會越來越好。

嘉義縣政府建設處則指出，拓寬工程除保留原有通行功能外，還納入都市防災系統避難輔助道路及強化道路排水功能，解決交通、防災及市區排水問題。（編輯：陳仁華）1110220