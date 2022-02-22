外埔、清水農地違建未改善 中市府執行強拆

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台中市都發局指出，22日針對外埔區水頭路區域計畫農地及清水區高美路都市計畫農業區等2處施工中違建執行強拆，由於這2處違建經勒令限期拆除，皆逾期不改善，因而派員到場強拆，預計2個工作天完成。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年2月22日

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中市外埔區及清水區計畫農業區的2處違建，經台中市政府勒令限期拆除都逾期未改善，市府都市發展局今天前往2處施工中的違建執行強制拆除，預計2個工作天拆完。

都發局在新聞稿中指出，持續展開取締農地施工中違建，今天針對外埔區水頭路區域計畫農地及清水區高美路都市計畫農業區等2處施工中違建執行強拆。由於這2處違建經勒令限期拆除，都逾期不改善，今天派員進場強拆，預計2個工作天完成拆除。

都發局表示，市府這次排定拆除11處違建，至今已拆除5件，今天強拆外埔區水頭路違建，是擅自搭蓋的農地施工中違建，面積約780平方公尺，高度1層約8公尺，經勒令停工限期拆除，仍繼續搭建不改善，藐視公權力違規情節重大。

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至於清水區高美路違建，都發局指出，面積約120平方公尺，高度1層約6公尺，將原有房屋拆除，未經申請建築執照擅自搭建，經通知限期拆除仍不改善，妨礙土地合法使用，都發局分2組各出動板車、燒焊車等共5台機具及人員約8人，貫徹公權力強拆。

都發局表示，農地使用應依相關法規申請使用許可及建築執照，市府取締農地違建假日不停歇，依法行政持續「源頭管制，遏止新增」，維護土地正常使用及環境安全，只要接獲違建施工通報即出動勘查，提醒民眾勿心存僥倖，並呼籲市民共同維護土地合法使用，守護美麗家園。（編輯：謝雅竹）1110222