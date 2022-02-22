基隆站前基座移沙灣園區 于右任題字歷史巧遇

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基隆市政府在基隆火車站前打造國門廣場，圓環拆除後將先總統蔣中正銅像遷移，至於基座部分，文化局長陳靜萍22日表示，在兼顧保存與發展考量下，決定先將基座異地保存移至沙灣歷史文化園區，至於未來處理方式會再另行討論。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年2月22日

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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）基隆市府在基隆火車站前打造國門廣場，圓環拆除後蔣中正銅像遷移，基座則安置在沙灣園區，巧合的是，與這處園區內的「太平輪遇難旅客紀念碑」，都是前監察院長于右任題字。

去年曾有民眾比對日治時期，公元1917年基隆火車站前照片，發現當時基座上有座銅像，初步判斷可能是日治時期首任台灣總督樺山資紀，之後才改換上台灣意象的「船錨」雕塑，後來再換成蔣中正銅像，並由于右任於民國41年在基座題字「民族救星」。

市府去年3月3日將這座蔣中正銅像拆除，運到慈湖紀念雕塑公園，有文化界提出「民族救星」基座可能具文資價值，市府文化局曾針對基座文化價值進行評估，案件並排入文資會議討論。

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基隆市政府文化局長陳靜萍今天向中央社記者表示，在兼顧保存與發展考量下，決定先將基座異地保存移至沙灣歷史文化園區，至於未來處理方式會再另行討論，文資委員也責成市府都市發展處，就國門廣場的都市印記與文化價值納入未來整體規劃設計。

而沙灣歷史文化園區內原有的「太平輪遇難旅客紀念碑」於民國40年所立，也是由于右任所題字，與「民族救星」基座相距約20公尺。陳靜萍表示，園區是從公元1884年清法戰爭至今重要的歷史文化斷面，市府希望能藉此完整呈現台灣歷史文化價值。（編輯：方沛清）1110222