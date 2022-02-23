桃園亞旭電腦復工 集中檢疫所250人採檢陰性

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（中央社記者吳睿騏桃園23日電）桃園市長鄭文燦今天表示，亞旭電腦今天全面復工，市府推動清零計畫，在22日已完成集中檢疫所最後一批250人的採檢全數陰性，預定在24日解隔離，並進行7天自主健康管理。

衛生局表示，遠雄自由貿易港區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染事件，全案共計178人確診，遠雄自貿港區員工共176人確診，41人為本國籍、135人為外國籍，分布於8家公司，最多為亞旭公司152名，其次為鴻佰公司15名，另有2名為亞旭員工親友確診。

衛生局指出，遠雄自由貿易港區群聚感染事件共匡列居家隔離對象2087人，昨天完成集中檢疫所最後一批250名移工採檢皆為陰性，預定於24日解除隔離，並進行7天自主健康管理。

鄭文燦上午主持防疫專案會議後表示，感謝中央流行疫情指揮中心在1月22日成立前進指揮所，他指出，遠雄自貿港區的前進指揮所今天解編，前後成立32天，後續將由遠雄公司應變小組進行監測及管理。

另外，鄭文燦說，市府推出疫苗長者接種專案，預計在3月1日、2日、3日進行，衛生局已透過健保系統確認未接種名單，各區公所將在228連假前透過民政系統發給65歲以上長者接種通知單，不管第1、2、3劑，都可接種莫德納（Moderna）或高端疫苗。

鄭文燦表示，這次的長者接種專案，市府會在37個社區接種站進行接種，並安排免費的愛心計程車接送，接種疫苗的長者都可獲得200元禮券及2公斤裝的桃園好米1包，希望藉此提高疫苗覆蓋率。

鄭文燦指出，因應疫情監測逐漸到期，各區失智社區服務據點、市民活動中心、社區關懷據點、親子館等，在1月因疫情停止的服務，預定在3月1日完成檢核後恢復。（編輯：李錫璋）1110223