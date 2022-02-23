魚池鄉首座風雨球場動土 少見貼心設淋浴間

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南投縣魚池鄉首座風雨球場23日動土，鄉長劉啟帆（中）致詞表示，他身為魚池鄉子弟盼望超過40年，終於在擔任鄉長任內爭取到可遮風避雨的運動空間，是魚池鄉推廣全民運動的重要里程碑。（魚池鄉公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年2月23日

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（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）魚池鄉首座風雨球場今天動土，場地配置籃球場、羽球場、網球場，更貼心規劃淋浴間，鄉長劉啟帆說，身為魚池鄉子弟，盼望超過40年，任內終於爭取到可以遮風避雨的運動空間。

魚池鄉公所提報「南投縣魚池鄉風雨球場新建工程」，國家發展委員會民國108年7月地方創生輔導會議同意匡列經費新台幣3000萬元，並由教育部體育署前瞻基礎建設計畫「城鄉建設營造休閒運動環境計畫」項下辦理，基地面積約5329平方公尺，鄉公所今天辦理開工典禮。

推廣體育活動不遺餘力的魚池鄉長劉啟帆致詞表示，求學時曾代表魚池鄉到其他鄉鎮比賽網球，非常羨慕別的鄉鎮有一座雨天也能打球的場地，他身為魚池鄉子弟盼望超過40年，終於在擔任鄉長任內爭取到可遮風避雨的運動空間，是魚池鄉推廣全民運動重要里程碑。

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行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧參加典禮時說，南投體育風氣盛行，但相關資源長期不足，她除任職立法委員期間成功推動旭光高中空手道館、日月潭月牙灣國家級水訓中心，現在也積極改善南投各級學校操場、球場，並努力爭取設立符合國際標準的訓練場地。

根據魚池鄉公所資料，場地配置籃球場、羽球場、網球場、舞台、辦公室、儲藏室、無障礙廁所、停車位，更少見貼心規劃淋浴間，相關工程預計今年底完工；劉啟帆說，追求健康、鍛鍊體魄、養生等都與體育有關，期待完工後提供更完善運動空間。（編輯：陳仁華）1110223