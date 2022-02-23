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尖石那羅部落金盞花開了 邀民眾賞花

2022/2/23 16:30（2/23 16:46 更新）
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新竹縣政府23日指出，尖石鄉那羅部落也被稱為「黃金香草部落」，部落中種有約3公頃金盞花田，目前已有部分開花，3月花期將至，歡迎民眾造訪賞花。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年2月23日
新竹縣政府23日指出，尖石鄉那羅部落也被稱為「黃金香草部落」，部落中種有約3公頃金盞花田，目前已有部分開花，3月花期將至，歡迎民眾造訪賞花。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年2月23日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣23日電）新竹縣尖石鄉那羅部落，種有面積約3公頃金盞花田，將迎接3月花期，那羅灣休閒農業發展協會今天表示，花季將至，歡迎民眾來尖石，一賞金燦燦的花海，也品嚐在地美食。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，那羅灣休閒農業發展協會今天舉辦產業行銷記者會，現場展示金盞花花瓣延伸的用途，如做成香皂、護唇膏、植物拓印、純露等產品，還可融入料理中，像是小米粥、蘿蔔糕，也能搭配香草、薄荷製作成茶包。

縣府指出，尖石鄉那羅部落，被稱為「黃金香草部落」，在部落中種植約有3公頃金盞花田，目前已有部分開花。

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農業處副處長傅琦媺說，新竹縣政府與橫山地區農會，從民國95年輔導部落，種植香草作物，後來，推廣種植金盞花，近年那羅部落也利用香草、金盞花作物，製作保養用的純露及茶包，很受遊客喜愛。

那羅灣休閒農業發展協會總幹事徐榮偉表示，今年花期期間，也結合相關業者，一同推出輕旅行，也結合在地露營區業者，安排遊程，讓遊客感受大自然的美景，也感受部落風情。（編輯：李錫璋）1110223

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