高雄增1隔離轉陽 陳其邁：旗津社區解除加嚴管制

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高雄市長陳其邁（中）24日宣布，將解除旗津區加嚴防疫措施，包括先前宣布禁止的婚宴、廟會等大型聚會，及餐廳用餐需用隔板等規定都取消；各關懷據點、C級巷弄長照站、失智據點、日照機構也開放接受服務。但他也提醒，唱KTV、用餐離座還是要戴口罩，與全國性規定一致。中央社記者曾以寧攝 111年2月24日

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（中央社記者曾以寧高雄24日電）高雄市今天新增1人在隔離期間確診COVID-19。市長陳其邁宣布，因應旗津區普篩無新確診、修造船廠篩檢也都陰性，社區情況安全，解除加嚴管制措施，並預計3月中推出振興方案。

高雄市長陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會上宣布，今天高雄新增1例確診個案（案20321），是案19732的同住家人，14日已匡列隔離，期間由陰性轉陽性，沒有社區傳播風險。

陳其邁也說，解除旗津區加嚴防疫措施，包括先前宣布禁止的婚宴、廟會等大型聚會，及餐廳用餐需用隔板等規定都取消；各關懷據點、C級巷弄長照站、失智據點、日照機構也開放接受服務。但他也提醒，唱KTV、用餐離座還是要戴口罩，與全國性規定一致。

陳其邁說明，旗津最後一個確診病例為案19843，在2月2日隔離後，旗津無新增病例；且6到8日旗津區全面普篩結果均為陰性、8日起修造船廠每週2次的篩檢也都是陰性；呼吸道症狀患者檢測也無新增個案。他說，自己對旗津社區傳播風險非常有信心，是安全、沒有任何問題的。

他也說，很感謝旗津民眾前陣子整個社區動員配合市府落實防疫措施，不然沒有辦法在這麼短的時間之內達到清零，非常了不起。市府預計3月中到4月會配合春假推出振興措施，「市長挺旗津，振興一定會加碼！」讓旗津地區所有活動都恢復正常。

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陳其邁並表示，中央已宣布3月1日起將放寬包括同住家人自行開車、戶外運動免戴口罩等管制措施，高雄市也比照中央辦理，但因為醫院是最重要的防疫堡壘，所以還是會採取嚴格的管制標準。至於學校是否放寬跨校、跨縣市活動規定，陳其邁說，希望觀察到月底，若疫情穩定，預計3月初放寬。

他也說，由於近期西太平洋Omicron變異株確診個案非常多，有境外移入風險，正在與中央流行疫情指揮中心和交通部研擬，可能會針對港埠地區工作人員，包括入境人員或船舶加嚴管制規定，全力把關機場、港口。（編輯：黃世雅）1110224