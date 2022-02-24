高市圖總館「閱讀袋著走」 送爽爽貓限定閱讀袋

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（中央社記者曾以寧高雄24日電）為解決讀者選書障礙，高市圖推出「閱讀袋著走」活動，選同主題5本書為一捆供民眾借閱。26日起，只要一次借2捆，就可獲得虎年限定「爽爽貓」閱讀提袋，每天限量20名。

高雄市立圖書館今天發新聞稿表示，2月26日起，讀者只要到高市圖總館指定閱讀袋專區借閱2捆共10本書籍，就可以兌換高市圖與「爽爽貓」獨家合作限定款閱讀提袋一個，每天限量20名、每人每月限兌換一袋，可以「閱讀袋著走，還能爽爽讀」。

高市圖說，「閱讀袋著走」活動行之有年，由館員親自將書籍依文學、運動、美學等共20種貼近生活的主題分類，再隨機挑選5本書為一捆，解決讀者「該選什麼書好」的煩惱。且每天前20名帶走2捆的人，就送活動提袋，方便打包書籍、也感受插畫療癒。

高市圖表示，去年與插畫家Cherng合作推出馬來貘限定提袋，深受讀者和粉絲喜愛，每天限量都在開館半小時就被秒殺，從去年4月1日起至今共送出約4000個。今年則因應「虎」年，邀請插畫家Second獨家聯名合作，以同為貓科的「爽爽貓」結合閱讀意象，繪製樹下、星夜2款閱讀袋，成為閱讀袋著走活動贈品。

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高市圖說，除了透過閱讀袋著走活動提倡「隨時隨地都能閱讀」，每年也根據國內外時事議題、多元閱讀的可能性，推出至少20場主題書展，盼讓閱讀成為一種日常。今年初就推出「SDGs永續發展KEEP GOING」帶領讀者深入了解國際間提倡的永續發展目標，近期也搭配電視劇「茶金」策畫「風風雨雨个茶米滋味－茶金書展」。

高市圖提醒，爽爽貓袋自2月26日起上架，由「樹下款」打先鋒，如果民眾想把爽爽貓「袋」回家、讓閱讀成為一種生活的可愛日常，每天借書要趁早。且須注意每人同時借閱書目上限為30本，「閱讀袋著走」圖書借期與一般圖書相同。（編輯：張芷瑄）1110224