美國紐華克市辦桃園姊妹市展覽 吉祥物球衣亮相

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（中央社記者葉臻桃園25日電）桃園市與美國紐澤西州紐華克市去年簽署姊妹城市交流協定。紐華克市今天在市政廳辦理「桃園姊妹市展覽」，桃市府表示，展出物包括桃園吉祥物、領航猿球隊衣等，讓世界看見桃園。

桃園市政府秘書處今天發布新聞稿表示，桃園市在去年8月3日與美國紐澤西州紐華克市簽署姊妹城市交流協定，紐華克市自台灣時間2月25日起，在紐市市政廳辦理「桃園姊妹市展覽」，展出桃園吉祥物「ㄚ桃．園哥」、桃園領航猿球隊球衣、客家花布衫等具桃園特色展品。

秘書處表示，桃紐雙方先是在去年1月31日，由桃園市長鄭文燦及紐華克市市長巴拉卡（Ras J. Baraka）進行線上論壇，簽訂姊妹市後交流更加頻繁。

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秘書處表示，今年2月18日桃園市秘書處長顏子傑也和桃園市教育局局長林明裕，與紐華克市副市長戴福瑞塔斯（Ligia S. De Freitas）討論交換學生計畫，希望未來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，雙方學生能有更多交流與學習。

顏子傑表示，市府特別在展出的籃球衣及棒球衣繡上簽約日8月3日的「8」號及「3」號，象徵桃紐友好，情誼長存；據駐紐約台北經濟文化辦事處指出，戴福瑞塔斯正積極爭取參加3月在台舉辦的「2022智慧城市展」，屆時和桃園可以有更多交流。（編輯：李錫璋）1110225