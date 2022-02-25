大台南會展中心完工 4月開幕啟用

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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南高鐵特定區內的三井OUTLET今天開幕，緊接著去年9月完工的大台南會展中心，也預定4月啟用，台南市政府3月將邀請周遭1700名里民提前參訪。

台南市政府今天發布新聞稿指出，日本三井不動產集團在台南高鐵特定區斥資逾新台幣30億元打造的台南三井OUTLET已盛大開幕，同在台南高鐵特定區內、總經費逾20億元的大台南會展中心，也於去年9月完工。

大台南會展中心鄰近三井OUTLET商場人潮交會處，設有大型展場、會議室及停車空間，具備展覽、演唱、小型體育賽事及會議等多元功能，預定4月開幕啟用。

台南市長黃偉哲表示，大台南會展中心是首座取得智慧建築的國際會展中心，啟用後不只讓市民就近觀賞表演、體育賽事、演唱會，也可帶動台南新一波經濟成長潛力，正是讓國際看見台南的好機會。

黃偉哲期盼大台南會展中心未來成為舉辦研討會、展覽、大型活動的重心，進而帶動旅行業、運輸業、旅館業等相關產業發展，創造更多就業機會及激勵台商回台投資。

台南市政府民政局長姜淋煌表示，3月將邀請周遭1700名里民提前參訪大台南會展中心，以瞭解高鐵特定區重大建設，包括大台南會展中心、三井OUTLET及沙崙綠能科學城等發展願景。（編輯：謝雅竹）1110225