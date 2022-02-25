瑞信兒童醫療基金會辦公益路跑 3/31報名截止

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（中央社記者黃旭昇新北25日電）瑞信兒童醫療基金會今天表示，5月15日在新北大都會公園舉行公益路跑，即起報名至3月31日截止；報名費捐做急重症與弱勢兒童醫療經費，參加者不僅為自己也為生病的孩子而跑。

瑞信兒童醫療基金會董事長吳春福今天透過新聞稿指出，推廣兒童友善醫療及健康意識，基金會自2015年起舉辦「Happy Run公益路跑」，每2年舉辦1次，除鼓勵病童及家屬參加，也號召醫護人員及關心兒童友善醫療的民眾一起活動筋骨，舒展身心。

基金會表示，去年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響無法舉辦，今年疫情趨緩，希望大家把握親子跑步同樂的機會，踴躍報名參加，享受揮灑汗水盡情奔跑的暢快；主辦單位會將報名費全額捐做急重症與弱勢病童（18歲以下）的醫療補助經費。

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基金會分享，曾接受葉克膜急救的小米，雖無法正常走路，但在病情日漸穩定時，參加上屆「Happy Run公益路跑」活動。小米的父親很欣慰，小米在全家陪同下走完全程。小米今年也將再次參加盛會，以實際行動支持兒童友善醫療，並鼓勵同樣的病童多走出戶外。

基金會表示，公益路跑長度分為3公里、6公里，組別有個人組、親子組（1大1小）、團體組（20人）。今年為瑞信兒童醫療基金會成立20週年，為號召親子及團隊參加，將贈送特製經典複刻限量版的吉祥玩偶「比比」與「米米」，以及實用的完賽禮、抽獎禮。報名資訊，可至基金會網站查詢。（編輯：戴光育）1110225