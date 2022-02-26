228事件75週年 台南推出「正義與勇氣」展覽

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（中央社記者張榮祥台南26日電）今年是228事件75週年，「正義與勇氣」展覽今天在台南市中西區日治時期台南州會開展，台南市長黃偉哲也為「正義與勇氣之路起點」紀念碑揭幕，讓人權教育向下扎根。

28日是228紀念日，「正義與勇氣」展覽今天在日治台南州會開展，以台南市228事件相關重要人物為主題，展期是2月26日至3月31日，為期逾1個月；「正義與勇氣之路起點」紀念碑同時揭幕。

黃偉哲指出，台南州會展覽、湯德章紀念公園及湯德章故居，種種歷史腳印讓後代對前輩付出的努力有更多認同。去年是台灣文化協會100週年，今年是228事件75週年，這2個歷史點對台灣民主與正義的意義非常大。

日治台南州會毗鄰國立台灣文學館，右前方就是228事件罹難者湯德章遭槍決的湯德章紀念公園，湯德章故居也在台南州會附近巷道中，湯德章1947年在台南州會遭到逮捕。

台南市政府文化局發布新聞稿指出，日治台南州會是台南市定古蹟，原為日治時期台南州廳的附屬建築，第二次世界大戰後一度做為台南市議會使用。湯德章因堅拒透露台南工學院（成功大學）參加治安隊學生名單而被槍決。

台南市政府規劃「正義與勇氣之路」，以台南州會紀念碑作為起點，從西南方逆時鐘1圈，途經湯德章故居、原台南監獄、愛國婦人會館、原台南警察署及湯德章紀念公園。

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「正義與勇氣」展覽除介紹湯德章，也展出一手創辦「民報」揭發貪腐，得罪權勢、最終在228事件中下落不明的林茂生，及挺身偵辦地方政府、維護公理與正義的檢察官王育霖等人事蹟；展區中展示相關資料相片、判決書及生前文物，搭配實境劇影片播放，讓人以當事人角度觀看事件及如何被迫退出人生舞臺。

回顧台南市紀念湯德章及支持人權，前市長張燦鍙1997年將民生綠園改名為湯德章紀念公園，副總統賴清德擔任台南市長時，2014年訂定湯德章殉難日（3月13日）為「台南市正義與勇氣紀念日」、同年審議通過列為台南市歷史名人，2015年湯德章故居掛牌。市府預定今年夏天成立「台南市二二八事件紀念館」。（編輯：李錫璋）1110226