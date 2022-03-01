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嘉縣聲援烏克蘭 布袋高跟鞋教堂點亮藍黃燈光

2022/3/1 14:19（3/1 16:02 更新）
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嘉義縣政府2月28日晚間在布袋高跟鞋教堂點上烏克蘭國旗藍黃色燈光，向挺身捍衛國家主權的烏克蘭人民致敬。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月1日
嘉義縣政府2月28日晚間在布袋高跟鞋教堂點上烏克蘭國旗藍黃色燈光，向挺身捍衛國家主權的烏克蘭人民致敬。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月1日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）嘉義縣政府昨晚在布袋高跟鞋教堂點亮烏克蘭國旗色藍黃燈光，向挺身捍衛國家主權、民主自由的烏克蘭人民致敬，祈願世界和平；縣長翁章梁強調，「和平與主權不應被侵犯」。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，高跟鞋教堂2月28日晚間試燈點亮烏克蘭國旗的藍黃色燈光，預計3月3日至6日連續4個夜晚點燈，向身陷戰爭危害、堅持捍衛自由的烏國人民，表達最崇高的敬意。

翁章梁告訴中央社記者，俄羅斯出兵烏克蘭，侵害烏國主權和人民，俄羅斯對主權國家發動戰爭的行為，已無法見容於國際社會，任何一個國家都不能置身事外，各國陸續祭出嚴厲制裁並聲援烏克蘭。

翁章梁說，嘉義縣聲援烏克蘭，在高跟鞋教堂點亮藍黃色燈光，也是要強調「和平與主權不應被侵犯」。（編輯：陳仁華）1110301

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