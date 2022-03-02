台南下山漁港改善完成 助推七股潟湖船筏觀光

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南市政府推動船筏遊七股潟湖觀光，投入經費改善下山漁港南岸碼頭及漁市場重建工程，盼為七股區增加多功能觀光景點，促進周邊經濟發展。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，七股潟湖是300多年前台江內海遺跡，面積約1600公頃，擁有豐富自然生態資源，近年來船筏遊潟湖觀光活動興起，鄰近七股潟湖的下山漁港位置重要。

台南市農業局長李建裕表示，沿省道台17線轉縣道176西行即可抵達下山漁港，港區邊多為漁塭，深處內陸漁塭排水道內，進出港航道約3公里，雖然出海作業不便，但是距離七股潟湖最近的漁港，且漁產及生態豐富，除為當地漁民經濟來源所繫，也成為生態旅遊重要據點。

李建裕指出，市府為營造完善漁港設施及保障搭船民眾安全，投入經費新台幣4826萬元，完成港區南側護岸修繕、道路拓寬及新設搭船設施2座，便利漁港往來車輛及遊客通行，並改善遊客候船及登船環境，提高安全性。

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他說，下山漁港現有3家遊船業者、漁筏數6艘，遊船行程來回約1.5小時，從下山漁港出發，途經七股潟湖至網仔寮沙洲，沿途欣賞蚵棚、紅樹林等景觀，也能巧遇白鷺鷥、招潮蟹，亦可遠眺沙洲及國勝燈塔。

李建裕表示，下山漁港鄰近區域還有龍山宮廟廣場、黃昭堂紀念公園、黑面琵鷺賞鳥區及鹽博物館等遊憩據點，以搭乘娛樂漁筏遊潟湖、烤鮮蚵體驗為主規劃行程，是親子旅遊好選擇，民眾可體驗不一樣漁村風光。（編輯：方沛清）1110302