高雄輕軌C20至C24段進度超前 預計年底完工

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因應高雄輕軌建設，高雄市政府將在美術館路中華藝校前方設置一座天橋，預計3月下旬開工，今年內完工，以讓師生安全便利來往南北校區。圖為完工模擬示意圖。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月4日

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（中央社記者曾以寧高雄4日電）高雄輕軌C20至C24工程，軌道工程正式跨入美術館路段，往博愛路與大順路口前進，預計年底通車。副市長林欽榮今天赴美術館路與馬卡道路口段視察，聽取工程進度簡報。

依高雄市政府捷運工程局公布最新資訊，目前軌道工程正式跨入美術館路段，往博愛路與大順路口前進。春節後於馬卡道路轉彎進美術館路口封閉施工，將如期在3月24日完成鋪軌並開放車輛通行。

美術館路上的中華藝校前方天橋，預計3月下旬開工，本年度內完工，提供師生安全便利來往南北校區。

捷運局今天新聞稿指出，美術館路段及大順路段各工區進度近50%，且每週都能微幅超出週目標約0.5%；大順路段下水道箱涵將於5月底完成重建，以銜接軌道主體工程。

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捷運局也感謝市府水利局、台電公司協助，並與統包團隊增加工班趕工，使輕軌美術館路段與大順路段皆超前預定進度，其中今年底的通車路段工進順利，施作中的軌道及車站主體工程預計8月底可完成。

上午視察抽檢過程中恰好進行鋼軌鋁熱銲接工序，由於鋼軌銲接需要高達2500度C以上高溫進行熔接，面對高溫高風險的工作環境，林欽榮要求捷運局及施工團隊徹底落實工安及職安規定、注意安全防護措施。（編輯：孫承武）1110304