白嘉莉任新北愛心大使 粉絲共捐1000萬元響應

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新北市政府5日邀請有「最美麗的主持人」美譽的資深藝人白嘉莉（左）擔任新北愛心大使，由新北市長侯友宜（右）披綬帶，感謝白嘉莉投入公益活動。中央社記者黃旭昇新北攝 111年3月5日

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（中央社記者黃旭昇新北5日電）「最美麗的主持人」白嘉莉今天受邀擔任新北愛心大使，並贈送2幅畫給捐款合計新台幣1000萬元的會計師張威珍、建設公司總裁黃正勝。白嘉莉呼籲大家奉獻愛心。

新北市政府今天邀請白嘉莉擔任新北愛心大使，由新北市長侯友宜披綬帶及頒發聘書。白嘉莉的粉絲嘉威會計師事務所所長張威珍及合環建設機構總裁黃正勝響應「愛心大平台」，各捐款500萬元，合計捐款1000萬元，關懷弱勢老人、兒少及婦女。

白嘉莉致詞與接受媒體聯訪時表示，她退出演藝圈前往印尼後，母親鼓勵她繪畫，一共創作40年，也在新北的畫室畫圖，相當有緣份。這2年在台灣出版書籍分享人生的心得，也在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間靜下心情持續創作，也舉辦畫展。

為感謝粉絲的支持，白嘉莉挑選2幅自己的絹印版畫蘭花畫作，贈送張威珍及黃正勝。白嘉莉說，擔任愛心大使的感想是，愛是不張狂、愛是凡事要包容忍耐，也獻出自己的愛心；社會上一樣米養百樣人，大家要有愛與忍耐來包容，讓社會更美好。

黃正勝、張威珍致詞時都說，感動市政府團隊在疫情期間的努力，也思考自己可以為社會貢獻什麼，剛好有機緣可以與偶像白嘉莉同台，於是捐款做公益。

侯友宜表示，他與白嘉莉結識好長一段時間，她積極從事公益活動具正面影響力，樂於邀請白嘉莉擔任愛心大使，並因白嘉莉的魅力無窮，讓張威珍與黃正勝慷慨解囊，促進社會更祥和，讓新北成為有愛心和溫度的城市。

新北市政府社會局今天也在市府市民廣場舉辦「疫起走過，Woman Can Be」國際婦女節活動，邀愛心大使白嘉莉等人到場觀禮。（編輯：戴光育）1110305

有「最美麗的主持人」美譽的資深藝人白嘉莉（左3）5日受邀擔任新北愛心大使，白嘉莉的粉絲嘉威會計師事務所所長張威珍（右2）及合環建設機構總裁黃正勝（左2）響應「愛心大平台」，合計捐款新台幣1000萬元，與市長侯友宜（右3）合影。中央社記者黃旭昇新北攝 111年3月5日

有「最美麗的主持人」美譽的資深藝人白嘉莉（左）5日受邀擔任新北愛心大使，並贈送畫作給響應捐款的合環建設機構總裁黃正勝（中）。右為新北市長侯友宜。中央社記者黃旭昇新北攝 111年3月5日