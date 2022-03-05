林右昌率市府團隊 獲台灣景觀大獎5獎項

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第9屆台灣景觀大獎5日在台北舉行頒獎典禮，基隆市除市長林右昌獲「城市治理獎」肯定外，包含「沙灣歷史文化園區」等環境建設也獲評審青睞，讓基隆本屆一舉囊括5項大獎。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰傳真 111年3月5日

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（中央社記者沈如峰基隆5日電）基隆市政府表示，「第9屆台灣景觀大獎」今天頒獎，市長林右昌除獲得「城市治理獎」，「沙灣歷史文化園區」、「太平國小校舍空間活化」等也獲評審青睞，一舉囊括5項大獎。

基隆市政府發布新聞稿表示，由中華民國景觀學會辦理的「第9屆台灣景觀大獎」，今天下午在台北市舉辦頒獎典禮，林右昌與市府都市發展處長徐燕興分別獲得「城市治理獎」與「城鄉貢獻獎」。林右昌前往會場親自領獎。

另外，景觀大獎部分，基隆市的「沙灣歷史文化園區」獲「公共開放空間類優質獎」、「基隆太平國小校舍空間活化暨周邊環境改善統包工程」獲「地方創生類佳作獎」、「基隆市山海城串聯再造計畫國門廣場暨東岸郵輪廣場」獲「環境規劃設計類佳作」獎項。

林右昌受訪時說，基隆市這次一舉獲得5項大獎，代表台灣的景觀界及建築界對於基隆近年來的城市發展及景觀改變有很大的肯定。這次的獲獎，不僅代表他個人，更是所有基隆市民的光榮，在今年4月22日到5月2日在基隆舉辦的城市博覽會期間，將把基隆整個城市景觀及城市發展願景等，都呈現在國人面前。

市府都發處表示，「沙灣歷史文化園區」整體規劃法國公墓、串聯周邊的太平輪遇難旅客紀念碑、要塞司令官邸、校官眷舍、市長官邸到旭丘指揮所，縫合整體歷史場域，形塑基隆歷史風貌。

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此外，隨著產業轉型、人口外移，少子化現象，「基隆太平國小校舍空間活化暨周邊環境改善統包工程」將2017年停辦廢校的太平國小空間再利用，藉由校舍空間改善並導入委外經營，特別與青鳥書店合作，將原本的校區整修轉型為太平青鳥書店，吸引民眾上山看書、看海、看郵輪，享受藝文氣息。

「基隆市山海城串聯再造計畫國門廣場暨東岸郵輪廣場」以串聯「港、城、丘」空間為主軸，透過人本友善的都市開放空間，連接水岸空間、市區道路及上山路徑，讓基隆緊密的都市地貌得以整合。（編輯：張銘坤）1110305