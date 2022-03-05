雄中自衛隊75年 成員返校傳達愛與和平理念

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高雄中學等4校曾在228事件中組成「雄中自衛隊」，高雄市政府在75年後舉辦紀念活動，5日邀請多名當年參與自衛隊的英雄返校見證歷史。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月5日

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（中央社記者曾以寧高雄5日電）高雄中學等4所高雄學校，75年前在228事件中組成「雄中自衛隊」。今天高雄中學校內舉行紀念活動，邀請多名當年參與自衛隊成員返校，傳達和平、愛與包容的理念給學弟妹。

1947年在228動盪肅殺氛圍中，高雄一中（現高雄中學）、高雄女中、高雄工校、高雄商校4校學生挺身組成「雄中自衛隊」，守護校園安全、庇護民眾。後來軍隊從高雄火車站進攻高雄一中，猛然開槍砲擊，致使學校第一棟與第二棟紅樓東牆、大講堂四周磚牆皆有破損，高雄中學也成事件中唯一遭受軍隊攻擊的學校。

75年後的今天，高雄中學迎接這群創造歷史的成員返回學校，舉行「2022英雄返校 向雄中自衛隊致敬」活動，在雄中校內紅樓彈痕下第二棟東側廣場舉辦紀念會，多名當年參與自衛隊的「英雄」到場見證歷史、分享當年情景，也傳承精神，並接受年輕學子的致敬。

今天到場參與的自衛隊成員有方振淵、何聰明等，也參與自衛隊者的家屬，翁昭福的女兒翁安利，和顏再添、顏再策的家屬顏清文、顏清和等人，都現身說法，在歷史現場還原當年場景。

其中，93歲方振淵是現場年齡最長的雄中校友。他說，自己雖然年紀大了，對當年仍然記憶深刻，當時校園師生挺身組成雄中自衛隊，為守護校園和民眾的安全，揮灑熱血，自己也忘了自身安全，奮勇加入。期待能藉由這次活動，把和平、愛與包容的理念傳承給學弟妹。

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高雄市議員陳致中、立委許智傑、高雄市政府副秘書長張家興、教育局長謝文斌及雄中校長莊福泰等人今天也都到場參與活動，期望透過紀念活動，重塑族群共同的歷史記憶，成為台灣族群融合的典範。

張家興透過新聞稿表示，盼透過紀念活動，讓參與者面對歷史事件、感受當時時代背景，激發學生的正義感與和平信念。莊福泰也表示，今年適逢高雄中學百年校慶，期待在雄中自衛隊的傳承下，同學們能延續保護台灣這片土地的精神。（編輯：謝雅竹）1110305