雲林稽查複合式老舊大樓消防 1棟未改善開罰

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（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）雲林縣消防局去年針對轄內老舊複合式大樓稽查消防設備，有5棟不合格，其中1棟限期未改善開罰1萬元，有鑑於昨天台中大樓火警釀6死，消防局今天再稽查大樓消防設備。

高雄市城中城大樓去年10月中旬發生火警釀重大傷亡，雲林縣消防局對縣內10層樓以上建築物消防安檢，其中有8棟為老舊複合式大樓。

雲林縣消防局災害預防科長歐鎮瑜今天告訴中央社記者，列管在案的8棟老舊複合式大樓中有5棟不合格，原因在於室內消防栓、火警廣播、照明燈等有問題，已開出限期改善單。

歐鎮瑜說明，5棟不合格中，1棟因系統性消防設備限期未改善，依據消防法規開罰新台幣1萬元，並要求限期改善，如未改善可連續開罰。另4棟目前仍在改善期內。

由於台中大樓昨天發生火警釀6死，雲林縣消防局今天要求各分隊稽查轄內大樓消防設備和逃生通道是否有堆放雜物，截至今天下午3時未發現違規事項。

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雲林縣消防局指出，防範火災最主要要檢視建築物防火區劃完整確保有效隔絕濃煙和大火，另外要保持逃生通道暢通，同時管理委員會依法規提出建物公安申報並落實防火管理制度。

雲林縣府建設處長李建興接受電訪時說，自去年10月以後至今天止，建設處已協助13棟民國84年前所建的公寓大樓成立管理委員，還有2棟還在遞交資料，仍有77棟未完成，縣府會持續努力。（編輯：郭諭儒）1110307