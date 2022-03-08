魚池尖山惡火燒毀森林 百人攜手種樹苗助重生

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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）魚池尖山去年4月因火警燒毀大片山林，南投林管處復育造林，魚池鄉公所響應植樹節，今天號召百人攜手為山林種回樹苗，公所也爭取到日管處協助整修步道、涼亭、指示牌。

林務局南投林區管理處轄管的埔里事業區第73林班魚池尖山去年4月發生火警，延燒面積12.76公頃，山頭變得光禿禿，配合植樹節，魚池鄉公所今天辦理魚池尖山森林復育行動，與南投林管處、魚池國中、環保志工隊、鄉親、飯店業者近百人，合力爬上坡地種樹苗。

「把樹種回來」魚池鄉長劉啟帆接受媒體聯訪說，魚池尖山去年火燒山，因地勢陡峭救災困難，火勢燒毀近13公頃林地，山腳下魚池國中也因此緊急停課，災後魚池尖山從一片綠意變成焦土，經不斷討論與溝通，林務局主責森林復育及避免水土流失，並邀企業認養。

劉啟帆說，鄉公所也爭取到日月潭國家風景區管理處協助魚池尖山步道、涼亭、指示牌整修，期許森林恢復綠意時，魚池尖步道也有嶄新面貌迎接登山遊客。

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行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧出席說，魚池尖山是當地人精神象徵，她身為魚池子弟，從小習慣魚池尖山守護著魚池鄉，去年火燒山時，看著火勢延燒，內心非常不捨，馬上緊急聯繫中央協助救災，也每天關心滅火進度，今天能親手種下樹苗，是對家鄉最珍貴的心意，更是身為魚池人最重要任務。

鄉公所11日也將在公所門口發放樹苗，包含櫻花、杜鵑、樹蘭、含笑、桂花、紅花風鈴木等原生種樹苗共2500株，排隊前200名可獲限量鏟子與水桶，劉啟帆說，鼓勵民眾積極響應植樹節，一起愛地球。（編輯：郭諭儒）1110308