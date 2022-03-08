草屯垃圾山魚池農路不平 蔡培慧爭取經費改善

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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）魚池鄉多處農路不平，行政院中服執行長蔡培慧爭取水保局經費改善，即將施工；另外，關於緊鄰鳥嘴潭人工湖的草屯垃圾山，蔡培慧近日促成環保署核列垃圾移除第2期經費3億元。

南投縣魚池鄉多處農路年久失修，龜裂及坑洞多，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧多次踏勘並促成行政院農業委員會水土保持局經費改善，蔡培慧今天到東池村、新城村、大林村辦理施工說明會，農民期盼早日完工，讓運輸茭白筍、冬筍、香菇等農產更安全。

蔡培慧接受媒體聯訪說，縣內農路非常多，但使用年限長，加上載運沉重農作物，路面早已不堪負荷，處處可見龜裂，去年接獲陳情現勘，隨即向農委會水保局促成改善經費，除將水泥鋪面改為柏油路面，也澈底翻修坑洞及高低落差等問題，這些工程都已發包。

魚池鄉長劉啟帆說，3條農路改善經費共新台幣900多萬元，除整平路面，邊坡防護及排水溝也會一併加強，減少汛期來臨土石流失災害；南投縣議員王秋淑表示，新城村15鄰農路坡度落差很大，影響對向車輛視線，這次同時改善，較狹窄路段也會在排水溝上方加蓋。

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另外，鳥嘴潭人工湖旁草屯鎮垃圾場堆置6、7萬公噸垃圾，因南投縣無垃圾焚化爐，需外運焚燒。蔡培慧今天同時透露，再次促成行政院環境保護署核列草屯垃圾移除計畫第2期經費3億元，給南投縣環保局處理草屯垃圾，請縣府全力清除並儘早籌設垃圾自主處理設施。

草屯這座「垃圾山」緊鄰鳥嘴潭人工湖，民眾憂心污染水源，蔡培慧指出，從2019年一路處理草屯垃圾問題，2020年8月促成第1期清除經費，同年11月垃圾場大火引發關注，她迅速協助搶救並設置熱顯像系統監視防範起火，如今第2期移除經費經追蹤獲核列3億元，她會持續處理縣內垃圾問題。（編輯：謝雅竹）1110308