嘉縣智慧養殖 提升漁民生活品質增加收益

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（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）嘉義縣政府去年補助漁民智慧設備生產，成立智慧養殖漁業聯盟，在台灣寶蝦養殖場建立示範產域，今天在此舉辦成果觀摩會，展現遠端監控設備優點，可提升漁民生活品質及增加收益。

智慧養殖成果發表觀摩會，今天在嘉義縣義竹鄉台灣寶蝦養殖場舉辦，農委會漁業署副署長林國平、縣長翁章梁及國立台灣海洋大學水產系教授冉繁華等人與會。

台灣寶蝦養殖場業者陳泓碩現場示範手機遠端操控關閉抽水馬達，他說不管他人在何處、甚至出國，都可以一機搞定，他在布袋與義竹都有魚塭，就不用跑來跑去，增加與家人相處時間。

陳泓碩指出，智慧科技系統除能遠端控制，更能提前提醒未來一週水質變化，讓漁民提早因應，並透過物聯網紀錄感測數值和養殖工序，搭配專家建議，可省工、穩定水質、節能、精確投餌、降低重大風險與災損，提升水產物育成率等效益。

陳泓碩舉例，使用智慧科技養殖，放養的黃金鯧育成率也從原本的6、7成提高到9成以上，每個月每公頃電費約減少新台幣5000元。

農業處漁業科長張建成接受中央社記者訪問指出，嘉義縣於民國108年推動智慧漁業，結合中央資源補助漁民一半經費購置智慧設備，3年來縣內已有25名漁民在30多處漁場導入智慧養殖技術。

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另外，委託海洋大學及嘉義大學專家組成團隊，每月到漁場檢診，提供諮詢服務及生產決策，在台灣寶蝦養殖場標竿示範產域，讓更多漁民觀摩學習。

台灣寶蝦養殖場智慧養殖系統，包括水質監測設備、微氣象站、智慧電箱、監控攝影、戰情室等，藉大數據、人工智慧、物聯網技術，漁民只要透過戰情室或手機等移動裝置，就可以掌握魚塭的變化，控制水車、抽水馬達及投餌機。（編輯：謝雅竹）1110309