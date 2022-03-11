高捷結合捷運場站共構開發首例 O4站外改23樓商辦

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）高捷橘線市議會舊址O4站土地開發案今天動土。全案位於O4站2號出入口，興建23層A級商辦大樓，可替市府創造約28億元收入，是高捷通車後首次結合捷運場站共構開發土地標的。

「高雄市大眾捷運系統橘線O4站土地開發案」上午舉行開工動土典禮，高市副市長林欽榮、麗寶集團董事長吳寶田共同主持動土，一同執鏟祈求工程順利。

林欽榮致詞表示，辦理聯合開發是符合TOD都市發展趨勢的政策工具，兼顧市府財政收益、地方發展需求、不動產市場供給，以及適度發揮地方建設公益性，在「合建分坪、利潤共享」理念下，促成投資人、地主、主管機關三方合作開發。

依高雄市政府捷運局今天新聞稿，已盤點出高市具有開發潛力土地，除了今天動工的O4站土地開發案，已訂3月14日台北寒舍艾美、4月上旬高雄萬豪酒店舉辦高捷橘線O10/黃線Y18衛武營站土地開發案招商說明會；未來還將陸續釋出捷運岡山站RK1基地、O13大東站及O9技擊館站等市區精華土地

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此外，配合捷運黃線、岡山路竹、小港林園等路網，以及營運中的紅、橘線與輕軌，周邊土地也會同步辦理開發招商，帶動高捷周邊與高雄整體經濟發展。

依捷運局資料，基地位於前金區舊高雄市議會O4站2號出入口，將開發A級辦公產品及新創交流中心，將興建地下4層、地上23層高層建物，總樓地板面積約1萬6155坪、投資金額約新台幣32.81億元，建物總銷達61億元，預估可替市府創造約27.88億元收入，預計民國114年完工啟用。（編輯：孫承武）1110311