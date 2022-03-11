強化港埠防疫 陳其邁高雄港視察登船及離岸作業

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高雄市長陳其邁（紅色背心者）11日帶隊親赴高雄港視察登船及離岸作業防疫措施，並提醒港埠工作人員，務必依防疫規定落實各項工作，呼籲港區從業人員盡速完成第3劑疫苗接種。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月11日

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（中央社記者曾以寧高雄11日電）高雄港及旗津港埠1月20日爆發本土群聚，在疫情趨緩後，高雄市長陳其邁今天前往高雄港視察登船及離岸作業防疫，並對交通部航港局、台灣港務高雄分公司配合防疫表達感謝。

陳其邁下午率市府防疫團隊至高雄港視察登船及離岸作業防疫措施，針對登船前船舶舷梯、扶手及艙面通道消毒作業、著裝完整防護裝備(口罩、護目設備、防水手套、隔離衣)、人員管控、船上禁止飲食等重點防疫項目查核訪視。

陳其邁再次對交通部航港局及台灣港務公司高雄分公司表達謝意，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情警戒期間持續配合政府防疫規定，派員執行現場查核工作。

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陳其邁提醒港埠工作人員，務必依港埠登船作業管理防疫規定落實各項防疫工作，市府防疫團隊會持續至現場稽查，倘經查獲違規事項，將依傳染病防治法及相關防疫規定進行裁處。也呼籲港區從業人員，特別是工作需要必須登船者，落實登船防疫步驟，盡速完成第3劑疫苗接種，提升個人防護力，避免病毒有機可乘。

因應全球Omicron變異株蔓延，國外疫情仍嚴峻，高雄市自1月20日起爆發高雄港及旗津港埠本土群聚事件。依高市府衛生局統計，截至3月11日確診本土個案202例，顯示Omicron傳染力高。衛生局今天新聞稿表示，自疫情發生以來，持續強化港埠作業防疫工作，近日更加強防疫稽查工作、頻率與強度，防堵高雄港疫情擴散蔓延，確保社區安全。（編輯：孫承武）1110311