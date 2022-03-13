台南中西區中正路其中一段 將更名湯德章大道
（中央社記者楊思瑞台南13日電）今天是「台南市正義與勇氣紀念日」，台南市湯德章紀念協會舉辦追思活動，出席的台南市長黃偉哲表示，市府規劃湯德章紀念公園旁的中正路其中一段更名為湯德章大道，預計今年掛牌。
台南人權律師湯德章在228事件中被推選為228事件處理委員會台南市分會治安組組長，1947年3月11日，軍隊進入議會帶走湯德章等人，湯德章最後被定罪，於3月13日槍決於民生綠園（今湯德章紀念公園）。
台南市湯德章紀念協會今天舉辦「313湯德章律師正義與勇氣75週年」紀念活動，上午安排參加民眾「走一段民主路」，從湯德章故居出發，徒步走到湯德章紀念公園，沿途經過舊台南法院、忠義路舊湯德章事務所、原台南州會等相關地點，並參觀正在原台南州會辦理的「正義與勇氣」微型展覽。
湯德章紀念協會理事長黃建龍表示，帶領大家「走一段民主路」，是讓大家看一下湯德章當年被拘捕、刑求、定罪、槍決的相關地點，並在湯德章紀念公園進行追思、獻花等儀式，下午並在湯德章紀念公園安排音樂藝文表演，希望有更多人一起來了解這段歷史。
湯德章的兒子湯聰模親自出席在湯德章紀念公園舉行的追思會，他說，75年前他還是個13歲的孩子，如今年事已高，相當感謝大家的關心。
黃偉哲致詞表示，市府規劃將中正路其中一段更名為湯德章大道，現在台灣文學館所在地則設為湯德章大道1號，1號不僅象徵著開始，也有非常重要的意義，這是許多台南市民、台灣人共同的希望，除了感念湯德章，也希望守護台灣的路，可以一棒接一棒持續下去。
黃建龍表示，湯德章公園內的湯德章雕像面對的方向為中正路，是紀念當年加害湯德章的人，希望明年辦追思活動時，中正路已經更名。
黃偉哲接受媒體聯訪表示，中正路較靠近湯德章紀念公園的一段更名為湯德章大道，還需要經過一些程序，希望對市民的生活衝擊最小，初期先用掛牌的方式來做，民宅的部分會慢慢溝通，台灣文學館所在的湯德章大道1號，預計今年上半年找適當時機掛牌。（編輯：陳仁華）1110313
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