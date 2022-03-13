台南中西區中正路其中一段 將更名湯德章大道

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台南市政府規劃將湯德章紀念公園旁的中正路其中一段更名為湯德章大道，現在台灣文學館所在地則設為湯德章大道1號。中央社記者楊思瑞攝 111年3月13日

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）今天是「台南市正義與勇氣紀念日」，台南市湯德章紀念協會舉辦追思活動，出席的台南市長黃偉哲表示，市府規劃湯德章紀念公園旁的中正路其中一段更名為湯德章大道，預計今年掛牌。

台南人權律師湯德章在228事件中被推選為228事件處理委員會台南市分會治安組組長，1947年3月11日，軍隊進入議會帶走湯德章等人，湯德章最後被定罪，於3月13日槍決於民生綠園（今湯德章紀念公園）。

台南市湯德章紀念協會今天舉辦「313湯德章律師正義與勇氣75週年」紀念活動，上午安排參加民眾「走一段民主路」，從湯德章故居出發，徒步走到湯德章紀念公園，沿途經過舊台南法院、忠義路舊湯德章事務所、原台南州會等相關地點，並參觀正在原台南州會辦理的「正義與勇氣」微型展覽。

湯德章紀念協會理事長黃建龍表示，帶領大家「走一段民主路」，是讓大家看一下湯德章當年被拘捕、刑求、定罪、槍決的相關地點，並在湯德章紀念公園進行追思、獻花等儀式，下午並在湯德章紀念公園安排音樂藝文表演，希望有更多人一起來了解這段歷史。

湯德章的兒子湯聰模親自出席在湯德章紀念公園舉行的追思會，他說，75年前他還是個13歲的孩子，如今年事已高，相當感謝大家的關心。

黃偉哲致詞表示，市府規劃將中正路其中一段更名為湯德章大道，現在台灣文學館所在地則設為湯德章大道1號，1號不僅象徵著開始，也有非常重要的意義，這是許多台南市民、台灣人共同的希望，除了感念湯德章，也希望守護台灣的路，可以一棒接一棒持續下去。

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黃建龍表示，湯德章公園內的湯德章雕像面對的方向為中正路，是紀念當年加害湯德章的人，希望明年辦追思活動時，中正路已經更名。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，中正路較靠近湯德章紀念公園的一段更名為湯德章大道，還需要經過一些程序，希望對市民的生活衝擊最小，初期先用掛牌的方式來做，民宅的部分會慢慢溝通，台灣文學館所在的湯德章大道1號，預計今年上半年找適當時機掛牌。（編輯：陳仁華）1110313

台南市湯德章紀念協會13日在湯德章紀念公園舉辦紀念活動，台南市長黃偉哲（前右2）與湯德章的兒子湯聰模（前左2）在雕像前獻花。中央社記者楊思瑞攝 111年3月13日