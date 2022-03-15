違章工廠納管大限將至 中市申請納管明顯增加

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）農地違章工廠納管「320大限」將至，台中市列管未登記工廠申請納管從去年底明顯增加，而未登記業者今天表示，由於低污染者需在特定區域設置，如果有配套，才敢出來登記。

未登記工廠申請納管期限將於19日屆滿，台中市經濟發展局表示，申請納管登記業者從去年12月底就有明顯增多趨勢，市府今年初針對尚未提送納管申請的未登記工廠，寄發4000多封納管意願調查表，到2月底止，尚有3000多家未回覆，3月再以雙掛號方式寄送通知呼籲儘速申請納管，因此近期申請案也增加很多。

針對違章工廠申請登記問題，經發局長張峯源今天在市議會備詢時指出，台中市列管未登記工廠共9156家，截至3月14日止，已受理未登記工廠申請納管及臨時工廠登記申請特定工廠登記案件計7324件，輔導率已近8成。

張峯源說，目前提出納管工廠家數逾5000家，依工輔法規定，只要提出申請即具輔導效力，納管核准家數2560家，占約5成。

經發局表示，由於受理案件多，市府除全力輔導未登記工廠於19日前提出納管申請外，也同步進行所有列管案件有無工輔法適用態樣調查，若後續有應申請納管而未申請者，將依工廠管理輔導法等相關規定執行斷水斷電。

對於未出面申請納管的原因，從事CNC加工車床的楊姓業者則指出，因為加工過程中需要使用到切硝油，具有低污染性，需要在特定區域才能設置，如果政府有配套機制，才敢出來申請。

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也有潘姓業者表示，違章業者大都是租用土地設廠房作業，需要使用地主名義申請，但不是所有地主都會同意，即使地主同意了，廠房也面臨地主可能收回土地的問題。

台中市議員蕭隆澤表示，如何申請合法納管的程序，很多業者都不清楚，最近就有一名想自行創業的年輕人，找到一處合適的農舍要設置工廠，擔心會影響土地所有權人，請他協助如何申請合法納管，於是轉介經發局協助申請合法登記。（編輯：黃世雅）1110315