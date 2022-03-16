東協廣場5樓遭堆滿廢棄物 中市府：已強制清除

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中16日電）對於台中市議員周永鴻披露中區東協廣場5樓長期被堆滿廢棄物，有公安疑慮；台中市環保局今天表示，已啟動強制清除作業，並已於1月底淨空走道及梯間等公共區域廢棄物。

台中市議會今天召開臨時會，安排台中市政府針對中區興中街大火提出檢討專案報告。民進黨台中市議員周永鴻質詢指出，東協廣場設置東協4國的駐台辦事處巡迴服務中心、國際移工生活照顧中心，也常有移工朋友、市民和觀光客去逛街消費，卻是公安未爆彈。

周永鴻表示，有民眾向他投訴東協廣場5樓A、B、C棟原有商場及走道約1500多坪，被堆滿了大批丟棄的家具、建材及營業垃圾等廢棄物，都是易燃材質。

由於興中街大樓火災造成6死6傷，其中屋內堆置雜物也是助長火勢延燒原因，周永鴻認為，東協廣場5樓被堆置廢棄物已成為公共安全未爆彈，市府擁有東協廣場產權，卻沒有積極作為。他要求市府不要再漠視此事，該做的正事要做，而不是出事後才道歉稽查，這樣只是作秀。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

環保局對此表示，為避免東協廣場5樓堆置廢棄物影響環境衛生及公共安全，已針對5樓區分所有權人，依違反廢棄物清理法規定處分，並要求限期改善；經複查結果仍未改善，隨即啟動代履行強制清除作業，並已於1月27日淨空走道及梯間等公共區域堆置的廢棄物。

住宅處則指出，市府經發局去年8月20日召集聯合會勘，就違反建築法規定部分，已由都發局依規裁處在案。另針對社區5樓樓梯間堆置雜物，都發局也已依公寓大廈管理條例規定，於去年9月1日函請管理委員會依規查明辦理，且管委會也於去年10月14日函復並檢附改善前後相片說明已清理完畢。（編輯：陳仁華）1110316