傳承紅樓精神特色 雄中北側校舍歷時2年完成重建

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）雄中校園北側屋齡逾40年的校舍，經投入經費逾1.1億元、歷時2年多在原址重建，在百周年校慶前取得使用執照，除傳承雄中標誌建築「紅樓」精神與特色，也將取得綠建築標章。

高雄中學今年創校100周年，校園北側緊鄰鐵路地下化後新建園道的校舍屋齡已逾40年，考量耐震不足安全性問題，經校友洪四川基金會捐資及教育局編列經費，斥資逾新台幣1.1億元在原址重建，耗時2年多，趕在百周年校慶前取得使用執照。

雄中校內最早建築物名命為「紅樓」，除象徵創校歷史悠久外，更是無數雄中人年少青澀成長的城堡。高雄市政府工務局今天發布新聞稿說明，新建第7棟校舍除傳承紅樓精神與特色，更將重塑校園開放空間，緊繫師生情誼，持續成為本市孕育青年才子的搖籃。

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工務局新工處表示，新建校舍規劃為地上4層，合計30間普通教室之教學大樓，在去年12月13日取得使用執照；除施工期間更榮獲「2021年工程品質金質獎」，並規劃設計符合基地保水、日常節能、水資源、污水與垃圾改善4大綠建築指標，將取得綠建築標章。

新工處指出，新建校舍鄰近綠園道，於1樓及3樓西側皆設置有半戶外平台及露台，提供師生於課餘逗留之際，在陽光輝映下眺望綠意盎然之綠園道，使師生於繁重課程間得享幾分鐘小確幸。（編輯：陳仁華）1110317