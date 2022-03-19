金門首場無人機術科考試 銘傳學生開心學歷鍍金

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（中央社記者黃慧敏金門縣19日電）銘傳大學金門分部表示，金門地區首次辦理無人機術科考試，本地民眾此後不必再千里迢迢跑到台灣應考；通過的學生開心地說，能拿到無人機專業證照，等於在學歷上「鍍金」。

銘傳大學金門分部發布新聞表示，術科考試昨天舉行，有5名銘傳金門分部學生、2名在地民眾應考，全數通過。其中，通過2公斤以下專業基本級的銘傳大學廣電系學生曹又庭說，感謝學校開設無人機相關課程，讓她可以跟上這波新媒體的腳步，能在學校拿到無人機專業證照，她覺得超酷。

廣電系考生李心羽也說，考前相當緊張，考試時幾乎用盡全身力氣，一下場手還因緊張微微顫抖，能在就學時就可拿到無人機證照，在學歷上「鍍金」，感到非常開心。

銘傳大學秘書長暨金門分部主任樊中原表示，無人機飛手職業化成新興行業，校方考量金門民眾在取證風潮中，舟車勞頓赴台受訓、應考，勞民又傷財，耗資新台幣200多萬元，依民航局規範，在民國109年12月為金門分部打造出第1座離島多旋翼無人機標準練習及考試場地。

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樊中原指出，去年2月辦理首場學科考試後，已陸續開辦各級多旋翼無人機證照考試培訓班、保證班，幫助培訓金門在地飛手人才。雖說因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，考訓服務去年停止半年以上，但到目前為止，銘傳金門學科考場已完成12場考試，共80多名學員赴考，為金門地區實現了「就地訓練、原地考照」的願望。

銘傳大學表示，考量金門民眾有練習多旋翼無人機需求，金門分部考訓場除辦理術科考試，並供學校教學使用外，也對外開放租借。（編輯：郭諭儒）1110319